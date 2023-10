Presidio per la pace, Carpi blindata. Spuntano cartelli pro-Palestina

‘Stop alla guerra israelo-palestinese’: questo lo slogan della manifestazione organizzata ieri nel primo pomeriggio in piazzale Ramazzini a Carpi. Al suono di ‘Tutti uniti per dire no alla guerra. No alle ingiustizie’, circa 250 manifestanti tra uomini, donne e anche bambini, hanno espresso le loro opinioni, sotto l’attenta sorveglianza di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale. La manifestazione a sostegno della pace è stata organizzata da Hasnain Abbas Bhatti, "senza alcuna sigla ma come privato cittadino – sottolinea il giovane – a sostegno di tutti gli oppressi dai sistemi ormai intollerabili di questo mondo. Per le innumerevoli vittime civili. Un no a tutte le guerre, e un invito alla pace e al dialogo, senza tifoserie a destra o sinistra, Israele o Palestina, ma semmai a capire le dinamiche geopolitiche che possono esserci alla base di queste guerre di cui sono vittime i civili a prescindere dalla ‘bandiera’". Se Hasnain Abbas Bhatti era avvolto nella bandiera della pace, alla manifestazione sono spuntati anche cartelli contro terroristi, Israele e Usa e cori a sostegno di una Palestina ’libera’. "Carpi – ci tengo a precisare – non si è schierata né da una parte né dall’altra, noi esprimiamo piena solidarietà a tutti i popoli. Charlie Chaplin diceva: ‘Vorrei aiutare tutti: ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo unirci, aiutarci sempre, non odiarci e disprezzarci l’un l’altro’. A distanza di 83 anni mi ritrovo a ripetere le sue parole. Ci sono troppe guerre, discriminazioni, troppi morti. Il mondo ha bisogno di pace, di serenità. Ho riflettuto a lungo. Mi sono chiesto chi avesse ragione e chi torto, da che parte dovrei stare, chi dovrei condannare e chi sostenere. E ho capito che va condannata la guerra, la violenza, non importa chi sia a farla e chi a subirla. Israele e Palestina non sono in grado di risolvere il problema da soli, è necessaria una mediazione concreta. Troppe volte è stata utilizzata la fede per pretesti bellici". m.s.c.