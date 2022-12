"Preso a bastonate dopo l’incidente" Caccia agli aggressori a Sestola

Lo hanno preso a bastonate a seguito di un incidente, poi hanno mandato in frantumi i vetri del suo trattore e si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La brutale aggressione si è verificata a Casine di Sestola. La vittima, un giovane del paese, ha già sporto denuncia ai carabinieri che sarebbero sulle tracce dei responsabili: pare quattro giovani di origine straniera. L’episodio risale alle 11 di martedì mattina. In base a quanto trapelato un’auto, con a bordo i quattro aggressori, si sarebbe scontrata con il trattore condotto dalla vittima. A quel punto il ragazzo sarebbe sceso dal mezzo agricolo per parlare con gli altri occupanti ma, senza neppure fargli finire la frase, gli aggressori lo avrebbero preso a bastonate e malmenato con violenza. Alcuni di loro si sarebbero poi accaniti sul mezzo, frantumando i vetri del trattore con le mazze. Sarebbe però risultato provvidenziale l’intervento di un residente che, udite le grida del giovane, sarebbe accorso in suo aiuto. A quel punto gli aggressori sarebbero risaliti in auto in tutta fretta per poi dileguarsi nel nulla. Il giovane, appunto, si è subito recato in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia. Ora i militari stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per risalire ai responsabili dell’aggressione scaturita – a quanto pare – dall’incidente che ha coinvolto i due mezzi.

I carabinieri sarebbero già sulle tracce dei quattro.

v.r.