"Preso a pugni e calci da due malviventi Mi hanno portato via telefono e portafogli"

Stava tornando a piedi a casa, in via Carteria quando è stato aggredito e rapinato da due uomini che lo hanno buttato a terra e colpito con calci e pugni. L’episodio allarmante è accaduto lo scorso mercoledì sera in pieno centro storico. La vittima, Andrea Sessa, 47enne modenese, ha spiegato di aver vissuto minuti di puro terrore e di aver consegnato il bottino ai malviventi per timore che potesse accadergli qualcosa di ancor più grave. "Per tre minuti sono stato preso violentemente a calci per poi essere derubato di portafogli e telefonino – ha spiegato ai microfoni dell’emittente televisiva Trc – Hanno colpito dal costato alla testa e uno dei due cercava di tirarmi su la testa affinchè l’altro mi calciasse in faccia. Ho visto l’intenzione di farmi del male. Le forze dell’ordine sono arrivate subito". L’episodio è accaduto appunto in pieno centro ed ora sono in corso indagini da parte della polizia per identificare i rapinatori. "Sono cresciuto in Carteria e questa strada la sento la mia casa. Ma ora ho paura anche per mio padre, che vive qua. Da una situazione così non ne uscirebbe vivo".