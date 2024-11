Preso a pugni nel parcheggio. Giovane finisce in ospedale

Un venerdì sera come tanti altri, la serata con gli amici e poi la discoteca. In pochi attimi tutto è cambiato e dal divertimento si è passati al pronto soccorso. Era passata la mezzanotte quando un gruppo di ragazzi ha parcheggiato la macchina e si è diretto verso un locale di via dell’Industria. Come racconta un testimone, d’improvviso i giovani sono stati avvicinati da altri due ragazzi, sui 20/25 anni. Poche parole, forse però qualcuna di troppo e il ragazzo, un 23enne, senza apparente motivo, è stato aggredito da uno dei due fisicamente con dei pugni che gli hanno provocato la rottura del setto nasale. Tra lo sconcerto e lo stupore dei presenti, l’aggressore è stato subito allontanato e sono stati chiamati i soccorsi e le forze dell’ordine. In attesa dell’arrivo dell’ ambulanza, il ragazzo ferito è stato accompagnato nel bagno di uno dei locali che danno sul parcheggio, mentre l’altro ha continuato, come raccontano alcuni testimoni presenti, ad infastidire e aggredire altre persone. Sul posto, venerdì sera, sono arrivati anche i carabinieri.

Prima che il ragazzo ferito salisse sull’ambulanza, c’è stato un ulteriore scontro e ad avere la peggio è stato sempre il primo che ha riportato lesioni anche al polso. La notizia ha destato clamore e preoccupazione in città, anche perché l’aggressione è avvenuta non in un posto isolato ma in un parcheggio molto frequentato nelle serate del fine settimana da ragazzi e ragazze che vanno al cinema o in discoteca.

m.s.c.