Preso con cento grammi di hashish: spacciatore finisce in manette

Lo hanno trovato con addosso cento grammi di hashish che, sicuramente, di lì a poco avrebbe venduto agli acquirenti. A finire in manette, mercoledì sera un giovane albanese pluripregiudicato residente a Castelfranco Emilia. A fermarlo durante un controllo, mercoledì sera appunto, sono stati i carabinieri della locale stazione che hanno notato subito la presenza dell’uomo in atteggiamenti sospetti. Perquisito, il pusher è stato trovato effettivamente in possesso della sostanza già pronta per essere piazzata sul mercato. Ieri mattina, nel corso del processo per direttissima, il giudice ha disposto per l’imputato il divieto di dimora in provincia di Modena. Il pm aveva chiesto invece la misura della custodia cautelare in carcere. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata a luglio. L’uomo aveva diversi precedenti sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora non potrà più far rientro nella nostra provincia.