Preso il pusher dell’autostazione: riforniva gli studenti

Faceva la spola in sella alla sua bicicletta dalla stazione delle autocorriere agli istituti scolastici della zona. A quanto pare, infatti, riforniva abitualmente gli studenti di cocaina e di altre sostanze stupefacenti. I suoi spostamenti sospetti non sono però passati inosservati agli agenti che lo hanno seguito e arrestato poco dopo: in casa nascondeva quasi un chilo di polvere bianca e oltre due e mezzo di hashish. In manette è finito uno spacciatore 25enne marocchino. L’episodio è accaduto lo scorso martedì quando gli agenti della squadra Mobile, insieme ai colleghi della sottosezione di Modena Nord, anche a seguito di numerose segnalazioni, hanno predisposto nell’area del parco Novi Sad e della stazione delle Autocorriere un servizio mirato di appostamento e pedinamento. Il 25enne è entrato nell’area cortiliva di uno stabile poi in un appartamento del quarto piano, risultato sfitto da mesi. Alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire poi li ha aggrediti. Nascondeva anche 14mila euro in contanti. Per lui è così scattata la custodia cautelare in carcere.