Preso lo specialista del raggiro: "Paga o arrestano tuo nipote". Ma in cella finisce il truffatore

"Signora,suo nipote è rimasto coinvolto in un incidente. Al momento si trova al comando della polizia belga, ma le autorità straniere sono ben più severe di quelle italiane e se non paga subito 9.500 euro finisce in carcere". E’ con questo vile stratagemma che un giovane è riuscito a farsi consegnare da un’anziana modenese ben 80mila euro in monili d’oro. Una truffa già nota purtroppo sul nostro territorio ma che fa finire in trappola sempre più pensionati. Questa volta, però, grazie al brillante intuito degli agenti della squadra mobile, il responsabile, un ragazzo napoletano di 26 anni, è finito in carcere. Non si esclude in realtà che il giovane sia soltanto l’esecutore materiale e che ‘alle spalle’ vi sia un’organizzazione ben più ampia che ha individuato e studiato la vittima, tanto da sapere che il nipote si trovava a Bruxelles. Ieri il legale difensore del 26enne, l’avvocato Chiara Virgili, nell’ambito del processo per direttissima aveva chiesto che fossero disposti i domiciliari con il braccialetto elettronico per l’assistito ma, visti i precedenti penali e la recidiva, il giudice ha ritenuto l’imputato pericoloso e ha disposto il carcere. La vicenda risale alle 12 di giovedì quando gli agenti della mobile, nel corso di un servizio di prevenzione nel centro cittadino, hanno notato scendere da un taxi un giovane ben vestito che, con fare sospetto, si avvicinava al cancello di un condominio, per poi entrarvi. Insospettiti dall’agire del ragazzo, particolarmente circospetto, i poliziotti hanno attuato un servizio di osservazione e pedinamento per poi notare il ragazzo, una decina di minuti dopo, uscire dal medesimo cancello. Non escludendo, dall’atteggiamento dell’uomo, che si potesse essere consumato un reato, gli agenti lo hanno quindi fermato e – contemporaneamente – altri poliziotti della mobile sono entrati nel condominio dove hanno trovato l’anziana che li ha informati di essere appena stata vittima di truffa. La pensionata, infatti, ha spiegato di essere stata appena derubata di diversi monili in oro e soldi da parte di un ragazzo che ha subito descritto. Ovviamente la descrizione fornita dalla vittima combaciava con quella del 26enne appena fermato. Il giovane, perquisito, è stato infatti trovato in possesso di preziosi, orologi e contanti appartenenti all’anziana donna. La vittima ha raccontato quindi di essere stata contattata da un uomo che, fingendosi poliziotto, le aveva spiegato come il nipote, residente in Belgio, aveva appena avuto un incidente in moto a seguito del quale le parti coinvolte nello schianto erano rimaste ferite. L’uomo proseguiva riferendo alla donna che il nipote si trovava attualmente presso la polizia belga e la informava che le autorità straniere erano molto più severe di quelle italiane, motivo per cui avrebbe dovuto pagare una somma di 9.500 euro entro le ore 14, altrimenti sarebbe stato tratto in arresto. "Io non ho tutti questi soldi in casa – ha così spiegato terrorizzata l’anziana all’interlocutore – Ma ho alcuni gioielli". Dall’altro capo del telefono il malvivente ha così annunciato che a breve l’avrebbe raggiunta un altro agente per prelevare i gioielli. Il 26enne ha quindi cercato di dileguarsi con i monili del valore tra gli 80mila e i 90mila euro ma i poliziotti della mobile – diretti da Mario Paternoster – sono stati più veloci del truffatore e il loro intuito ha fatto si che il giovane si trovi ora in carcere. L’arresto è avvenuto nella quasi flagranza del reato. Il 26enne, tra l’altro, risulta essere stato già condannato in via definitiva per rapina continuata in concorso, lesione personale in concorso e furto. Non solo: il giovane napoletano è indagato per truffa in concorso con altri, tentati e consumati, ai danni di persone anziane in Piemonte. Per questo motivo era sottoposto dal 14 giugno all’obbligo di dimora nella Regione Campania. Ora, invece, si trova in carcere ma le indagini proseguono: il 26enne potrebbe essere infatti il ‘galoppino’ di una organizzazione ben più ampia.