Preso pusher con 1400 euro

Girava con parecchie dosi di cocaina addosso, oltre ad altre già confezionate di hashish e 1400 euro, probabile provento di spaccio. Domenica notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di specifici controlli del territorio effettuati nei pressi della stazione, in viale Crispi, nella zona del Tempio e del Parco dei Giardini Ducali hanno arrestato uno spacciatore. Si tratta di un 22enne notato dai militari con atteggiamento sospetto lungo il viale Crispi. Il giovane, sottoposto a perquisizione è stato effettivamente trovato in possesso di 52 dosi di cocaina, una dose di hashish e 1400 Euro in contanti appunto. Nei suoi confronti sono così scattate le manette. Nei guai, la sera precedente anche un 33enne trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato a Bologna ad agosto. L’uomo è stato denunciato alla Procura per ricettazione.