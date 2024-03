Preso spacciatore ’internazionale’

A suo carico pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dai Giudici spagnoli, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L’uomo, 36 anni originario di Caserta e residente nella bassa, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo è stato rintracciato e localizzato grazie al servizio di collaborazione internazionale e portato in carcere. Un altro ricercato, un albanese di 41 anni senza fissa dimora, condannato per rapina, lesioni personali aggravate e ricettazione è stato arrestato: deve scontare 7 anni, 9 mesi e 8 giorni, di reclusione.