Preso stalker piromane. Ha appiccato un incendio nel palazzo della ex

Non si rassegna alla fine della relazione tanto da perseguitare l’ex fidanzata con messaggi inquietanti e tentando di dare fuoco alla sua cantina. Protagonista di questa brutta storia un 45enne, italiano, pregiudicato per fatti analoghi, di Castelfranco Emilia e una 40enne, italiana, operaia, di Sant’Agata (Bologna).

L’uomo, indagato dalla Procura di Bologna, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione dell’Arma di Sant’Agata con l’accusa di atti persecutori, incendio e violazione di domicilio. Il 45enne è finito agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Secondo quanto si è potuto apprendere, tutto è iniziato la sera dello scorso 17 gennaio, quando l’uomo si era recato a casa della donna, in vicolo Cattani, e non l’aveva trovata perché lei si era allontanata dal paese per timore di incontrarlo. Tuttavia era riuscito ad entrare di nascosto nell’abitazione della donna. Ma non solo, perché il 45enne aveva appiccato un incendio alla cantina della ex fidanzata.

Erano intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i sanitari del 118, per soccorrere tre persone residenti nel palazzo, intossicate dal fumo in modo lieve e trasportate al pronto soccorso.

Durante le operazioni di soccorso anche tre carabinieri erano rimasti intossicati dal fumo, sempre in modo lieve.

La quarantenne una volta rientrata a Sant’Agata, è stata rintracciata dai militari dell’Arma. E la signora, sfogandosi, ha raccontato ai carabinieri che in un primo momento aveva perdonato il 45enne per il suo comportamento. Poi non ce l’ha più fatta ed ha voluto interrompere la relazione.

La donna si sentiva perseguitata dell’uomo che, accecato dalla gelosia e non accettando la fine della relazione sentimentale, aveva iniziato a minacciarla al punto da procurarle uno stato d’ansia quotidiano.

Sono stati esaminati anche i messaggi che il 45enne inviava sul telefonino alla ex compagna. Messaggi forti come quello che recitava: "Voglio un titolo sul giornale… con il soprannome il tagliagole".

E così, accertati i fatti, i militari dell’Arma, in coordinamento con la Procura, hanno inviato un’indagine che ha portato alla misura cautelare. L’uomo infatti è stato rintracciato dai carabinieri che hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza, nei confronti del 45enne. In sostanza il dispositivo dà l’allarme se l’uomo dovesse uscire di casa.

La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico ministero che ha coordinato le indagini.

Ora il 45enne è indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per atti persecutori, incendio e violazione di domicilio.

Per quanto riguarda i reati di incendio e violazione di domicilio, il 45enne è indagato appunto per quanto accaduto a casa della donna lo scorso 17 gennaio.

