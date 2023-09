Preso un ricercato per tentato omicidio

Lo scorso 19 settembre, una pattuglia dei carabinieri di Fiorano, durante alcuni controlli ha scovato un giovane albanese che si aggirava con fare sospetto per le vie del centro. Nel corso delle operazioni di identificazione, è emerso che nei suoi confronti era pendente un provvedimento di ricerca internazionale ai fini dell’estradizione per conto dello Stato albanese. Il mandato di arresto era stato emesso lo scorso gennaio dal Tribunale Distrettuale di Diber, in quanto il 23enne era ritenuto responsabile di tentato omicidio per avere colpito alla spalle, utilizzando un cacciavite, un connazionale, ferendolo gravemente.