Pressing Pd su giunta e multiutility "Rivedere gli orari e aumentare i ritiri"

"Abbiamo chiesto al Comune di farsi portavoce nella trattativa con il soggetto gestore di rivedere gli orari di raccolta, valutando all’occorrenza per alcune aree anche il notturno, intensificare i ritiri, investire sui centri di raccolta". Il Partito democratico modenese non ci sta a passare per troppo indulgente nella valutazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Modena. A differenza della durezza invece con cui il partito sta giudicando le modalità di introduzione del nuovo sistema a Sassuolo dove nel mirino dei locali Dem è finita direttamente l’amministrazione comunale di centrodestra. La segretaria cittadina di Modena Federica Venturelli (nella foto) tiene e a precisare, rispondendo alle critiche di M5s e Volta pagina, che "sul porta a porta il Pd è sempre stato coerente a Modena come a Sassuolo. Fin dall’inizio abbiamo chiesto con trasparenza interventi da mettere in campo per migliorare l’attuale situazione e fare in modo che il sistema funzioni come dovrebbe quanto prima. Rimaniamo colpiti dalle affermazioni di M5S e Modena Volta Pagina, coi quali condividiamo la consapevolezza che i rifiuti sono una delle maggiori fonti di inquinamento e che la riduzione dei rifiuti prodotti, l’aumento della quantità e della qualità della raccolta differenziata sono la scelta giusta per la tutela dell’ambiente e della nostra salute". Per questo, prosegue, "insieme ai gruppi di maggioranza in Consiglio comunale e ai partiti che la compongono, abbiamo chiesto al Comune di farsi portavoce nella trattativa con il soggetto gestore di rivedere gli orari di raccolta, valutando all’occorrenza per alcune aree anche il notturno, intensificare i ritiri, investire sui centri di raccolta, sugli spazzini di quartiere e sui materiali e i metodi informativi". Il Pd riferisce di aver definito un percorso "e la risposta c’è stata: sono aumentati gli spazzini di quartiere e sono stati anticipati gli orari di raccolta. Bene quindi i miglioramenti ma chiediamo, ancora una volta, un passo in più. A Sassuolo non abbiamo invece visto una risposta celere rispetto alle richieste del Pd. La differenza quindi è nella diversa reazione ai problemi dell’amministrazione. M5s e Modena Volta Pagina sulle nostre proposte ci stanno o no? E’ su questo terreno che li sfidiamo chiedendo loro di lavorare insieme perché il sistema funzioni".

g.a.