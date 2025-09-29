"Prestazione di alto livello,. E’ arrivata una vittoria pesante"

"Le vittorie in questo campionato necessitano di prestazioni di alto livello". Lo dice, Fabio Grosso, consapevole che il Sassuolo, quella prestazione di alto livello che serviva, l’ha fatta eccome. Trovando una vittoria "bella e pesante: abbiamo patito qualcosa in avvio – ammette il tecnico neroverde - ma dopo siamo stati bravi. Nella ripresa i loro cambi ci hanno tolto compattezza, ma l’abbiamo ritrovata in tempo, chiudendo la gara". Prestazione e punti: si tiene entrambi, Grosso, e si tiene un Sassuolo che cresce, e sta trovando una sua identità, capitalizzando una crescita collettiva che comincia a trovare piena espressione, in campo, con frequenza incoraggiante. "I nuovi si stanno inserendo, e penso a Kone che ha un potenziale grandissimo, ma dietro ai nuovi ci sono i vecchi, c’è il blocco dell’anno scorso. Doig, Laurientè, lo stesso Berardi hanno messo in campo quanto serviva, sacrificandosi alla bisogna e giocando quando gli avversari hanno lasciato loro spazio. Ce li teniamo stretti, i nostri ragazzi, e anche per Iannoni, che oggi ha segnato, sono molto contento".

Senza nulla togliere ai meriti del Sassuolo, tuttavia, la chiusura, d’obbligo, è sui due rigori dati/non dati da Perenzoni di Rovereto: "decisioni frettolose, a mio avviso, ma non ho visto le immagini quindi i miei giudizi valgono per quello che ho visto dal campo. Sul primo – dice Grosso - era fallo di Zaniolo su Laurientè, e sul secondo mi è sembrato ci fosse arrivato prima il nostro giocatore dell’avversario. E a voler essere pignoli anche la trattenuta su Thorstvedt meritava qualcosa di più. Ma gli episodi vanno e vengono, e discuterli non è nel mio stile". Sul punto anche l’Udinese: per i bianconeri in sala stampa passa prima il Direttore Generale Franco Collavino che parla di "interventi del VAR che hanno cambiato la storia della gara, siamo molto arrabbiati", poi l’allenatore bianconero Runjaic. Che ammette come "dimezzare lo svantaggio prima dell’intervallo ci avrebbe forse avvantaggiato, visto che nella ripresa abbiamo fatto molto meglio che nei primi 45’, ma quando perdi non hai scuse e noi abbiamo concesso gol troppo facili al Sassuolo. E’ vero, tuttavia, che conosciamo le regole del VAR ma ancora non le capiamo". Non si può dire l’allenatore dell’Udinese non sia in buona compagnia….

