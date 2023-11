Prestazioni sanitarie ritorno al pre-covid

Numerosa e attenta la partecipazione dei cittadini, mercoledì sera, all’incontro ‘Una legge per tutelare la sanità pubblica’, nella Sala delle Vedute di Palazzo Pio e che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini. L’assessore Donini è intervenuto sulla proposta di legge d’iniziativa regionale per il sostegno finanziario al Sistema sanitario nazionale che intende portare al 7,5% del PIL il finanziamento annuale del SSN per evitare il collasso finanziario della sanità italiana e continuare a dare risposta ai bisogni di cura e assistenza dei cittadini. L’incontro è stato anche occasione per fare il punto su percorsi e servizi presenti e futuri sul territorio, a partire dalla riorganizzazione della continuità assistenziale, con l’avvio nel luglio scorso del nuovo numero unico provinciale 800 032 032 che in quattro mesi ha gestito oltre 42mila contatti telefonici, e la realizzazione, prevista per il prossimo anno, del Centro di assistenza urgenza (Cau) di Carpi. Sul palco si sono poi alternati diversi professionisti della sanità locale che hanno testimoniato, dati alla mano, l’impegno e lo sforzo necessari per la ripresa delle attività ospedaliere post-emergenza pandemica. Dimostrazione ne è, come ha sottolineato Giulia Ciancia della Direzione sanitaria del Ramazzini, l’incremento registrato nei primi 9 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale prenotate. In aumento anche gli accessi al Pronto Soccorso, tornati ai livelli del 2019.