Presto la maxi perizia sui reperti sequestrati Spuntano i resti di un orologio e farmaci

C’è anche un orologio, in particolare uno smart watch presumibilente della vittima, tra i reperti al centro dell’incidente probatorio fissato per il 15 febbraio in tribunale a Modena chiesto dagli inquirenti per fare luce sulla tragica morte di Alice Neri, la 32enne di Ravarino trovata carbonizzata nel baule della sua auto a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre. Come noto, gli indagati per omicidio volontario e soppressione di cadavere sono tre: il marito della donna, il collega con cui Alice aveva preso l’aperitivo la sera prima del rinvenimento del corpo, e il tunisino 29enne Mohamed Gaaloul (l’unico in carcere) a cui la ragazza aveva dato un passaggio in auto a tarda notte. Durante l’udienza saranno anche ascoltati 4 nordafricani che avrebbero visto Gaaloul sporco di olio la mattina del giorno in cui venne ritrovato il cadavere carbonizzato. Tra i reperti sequestrati che saranno analizzati anche una tanica, liquido accelerante, un blister di medicinali, la spallina di un reggiseno, la sim bruciata di Alice, un cucchiaio, il borsello di Mohamed e gli anelli pare appartenuti alla giovane mamma.