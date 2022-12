"Presto le piste saranno imbiancate, intanto però ci sono tante iniziative"

Parte dell’Appennino avvolto nella nebbia il giorno di Natale, con le conseguenze che si possono immaginare per il turismo. Gli operatori del settore attendevano giornate con una buona presenza di turisti. Invece, mancanza di neve, umidità e freddo hanno tenuto troppi avventori a casa e i residenti al caldo dentro le mura domestiche. Alle quote alte ci ha pensato la temperatura anomala e scombussolare i programmi del Consorzio del Cimone e delle Piane di Mocogno. Ma non sono mancati gruppetti di sciatori a Passo del Lupo, invece, ieri, alle Piane non si è presentato nessun sciatore. Avevano aperto la pista da fondo, le due dei bob e il campo scuola. "Viste le previsioni meteo non favorevoli, riapriremo gli impianti sabato e domenica, mentre la pista da fondo lo sarà aperta tutti i giorni". Nonostante questa situazione, in tanti non hanno rinunciato a trascorrere il Natale in Appennino, specialmente i proprietari di seconde case, ma in numero decisamente inferiore al passato. Gli alberghi hanno segnato il passo e tengono i motori accesi per il capodanno. Piuttosto, la mancanza di neve ha generato disdette. "Sono più le disdette degli arrivi – dice Matteo Baisi, dell’Hotel Firenze di Fanano -. Il Natale è andato bene, speriamo in un buon fine anno". "Il turismo senza neve non è fermo – commenta Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano -. È una situazione generale drammatica, costa tutto molto e la gente si sposta meno". "Senza neve manca il giro turistico - dice Fabio Magnani, sindaco di Sestola –. Ci sono state persone nelle seconde case e in paese si sono viste facce nuove. Sono bravissimi sul Cimone, ce la stanno mettendo tutta. Nonostante questa inversione termica hanno fatto miracoli. Il paese è prontissimo ad accogliere i turisti e non mancano attrazioni per intrattenerli". Loretta Adani dell’ufficio Iat di Pievepelago: "Cercheremo di salvare l’arrivo dei turisti proponendo iniziative ed escursioni con le guide".

Walter Bellisi

e Giuliano Pasquesi