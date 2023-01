Pretende oppiacei e aggredisce il medico

La visita dalla guardia medica finisce con un’aggressione; la paziente avrebbe tentato di spintonare il professionista. Motivo? La terapia consigliata era differente da quella che la giovane voleva.

Pare che la 30enne, infatti, pretendesse medicine a base di oppiacei. Questo è quanto accaduto l’altra sera alla Casa della Salute di Castelfranco Emilia. Vittima dell’aggressione, appunto, un giovane medico di continuità assistenziale (guardia medica), che ha chiamato i carabinieri. A riferire sull’episodio è la stessa Ausl: "Presso la Casa della Salute di Castelfranco Emilia si è presentata un’utente, già conosciuta dai servizi sanitari del territorio, per richiedere una visita al medico in turno presso l’ambulatorio di continuità assistenziale. Come prassi per ogni cittadino che deve accedere a tale servizio erogato nelle ore notturne, l’utente è stata accompagnata in ambulatorio dall’operatore della vigilanza, che tutte le notti è presente alla Casa della Salute. A seguito di visita medica, il professionista ha suggerito un iter diagnostico e una terapia farmacologica. La paziente ha però chiesto una terapia differente. Nonostante le spiegazioni del medico, l’utente ha protestato, mostrando un atteggiamento sempre più aggressivo. Anche in presenza del vigilante, la signora non si è tranquillizzata e ha cercato il contatto fisico contro il professionista. Di fronte ai tentativi di calmare la paziente senza successo, il medico ha dichiarato l’intenzione di allertare le forze dell’ordine. A quel punto la donna, ancora alterata, ha lasciato la struttura. I carabinieri sono intervenuti sul posto ed il medico ha sporto denuncia".

L’episodio è stato commentato anche dal presidente dell’Ordine provinciale dei medici, chirurghi e odontoiatri di Modena, Carlo Curatola: "È ora di finirla con le aggressioni ai medici. Se un cittadino ha dubbi su un medico, si rivolga all’Ordine, che è a disposizione di tutti per chiarire, informare e spiegare. Se qualcuno, invece, vuole mettere le mani addosso a un collega, lo faccia con me. Esprimo la mia personale solidarietà e quella dell’Ordine al giovane collega aggredito. A quanto ci risulta, è stato colpito per essersi rifiutato di prescrivere un farmaco a una persona nota per le sue richieste ai medici di famiglia della zona. Ricordo che le scelte diagnostiche, terapeutiche e deontologiche dei medici sono prese, nella stragrande maggioranza dei casi, in scienza e coscienza; se non vi convincono, rivolgetevi all’Ordine. Abbiamo bisogno della collaborazione e fiducia delle persone che curiamo, altrimenti il nostro lavoro diventa sempre più complicato". Ha condannato l’episodio anche il sindaco Giovanni Gargano: "È un episodio intollerabile. Giù le mani dal personale sanitario! Toccando uno di loro si tocca tutta la Comunità e questo è inaccettabile!".

Marco Pederzoli