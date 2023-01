Pretende soldi da giocare alle slot Maltrattamenti a madre e fratello

Ha maltrattato, picchiato e sottoposto a sevizie per lungo tempo sia la propria madre che il fratello più piccolo.

Il suo intento, infatti, era quello di convincerli con la violenza a consegnargli il denaro per poter giocare alle slot.

Accecato dalla ludopatia, era arrivato a far vivere la propria famiglia in un clima di vero e proprio terrore.

Il gip ha emesso il decreto di giudizio immediato ieri nei confronti di un 42enne di Formigine, indagato per maltrattamenti nei confronti della madre e del fratello.

La difesa aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all’escussione delle due persone offese ma il giudice ha rigettato la richiesta, stabilendo il giudizio immediato.

I fatti risalgono al maggio scorso: a quando, cioè, madre e fratello dell’imputato si sono visti costretti a chiamare i carabinieri a seguito delle ennesime aggressioni.

Quel giorno è emerso come le due vittime, vivendo in una bifamiliare e quindi sotto lo stesso tetto dell’uomo, subissero le angherie del 42enne da tempo: angherie legate appunto alla patologia. L’uomo era stato sottoposto a divieto di avvicinamento ed ora, avendo preso coscienza della sua malattia, si è recato in comunità, a San Patrignano nel tentativo di combattere la ludopatia. Nei prossimi mesi il 42enne sarà giudicato per l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

v.r.