Preti sospesi a San Benedetto, ’tutti in fila’ per la messa online

di Valentina Reggiani

Quasi diecimila visualizzazioni. Sono quelle raggiunte per la santa messa della notte di Natale su un canale social aperto dai parrocchiani di San Benedetto Abate e celebrata nella struttura ’Casa di Betania’.

Parliamo di Gianni Braglia e don Dariusz Mikoda, i due sacerdoti che sono stati sollevati temporaneamente dal vescovo per presunte irregolarità amministrative e contabili, ancora tutte da chiarire nelle sedi competenti. Non potendo celebrare la messa di Natale nella loro storica parrocchia, i religiosi hanno infatti deciso di ‘spostarsi’ sul canale social ‘Fedeli S. Benedetto Abate Modena’, una pagina aperta da alcuni parrocchiani proprio per poter continuare a restare in contatto con i loro parroci, che da sempre difendono e sostengono. In questo modo religiosi e fedeli si sono ritrovati per celebrare insieme, almeno virtualmente, la messa del 25 dicembre.

Nei confronti di don Giovanni Braglia e don Dariusz Mikoda è stato avviato un procedimento penale: un processo solo a livello canonico. "Ancora non ci hanno fatto sapere, dopo quasi tre mesi, quali sono le prove d’accusa – sottolinea il loro legale, l’avvocato del foro di Roma Roberto Perghem – La notte di Natale, però, tantissimi fedeli si sono riuniti e collegati, dalle loro case tramite i computer e gli smartphone, per ascoltare l’eucarestia celebrata dai due don.

"Siamo felicissimi per questo risultato raggiunto sui social – afferma un gruppo di parrocchiani – crediamo che sia un forte stimolo per i due sacerdoti ad andare avanti, a non arrendersi, a continuare a svolgere il proprio servizio così come lo hanno fatto da quarant’anni a questa parte". "Ancora dopo sei mesi – prosegue un’altra parrocchiana – non sappiamo la verità. Non si vieta a nessuno di poter celebrare la messa nella propria parrocchia".

Quella non è stata l’unica celebrazione online: sono state oltre cinquemila, infatti, le visualizzazioni ottenute durante l’adorazione eucaristica il giovedì prima del Santo Natale. Don Gianni e don Dario stanno proseguendo dalla scorsa estate con le funzioni religiose, raccogliendo in chiesa prima ed ora in Casa di Betania svariati fedeli. Anche durante la pandemia del Covid molti fedeli sono stati entusiasti per l’innovazione che don Dario ha apportato alla chiesa con i maxi schermi e la trasmissione della santa messa tramite i social.

Nei giorni scorsi, intanto, si è svolta la prima udienza civile che vede al centro del contendere proprio Casa di Betania. Parliamo della casa d’accoglienza dove al momento i due sacerdoti alloggiano – così come avviene da anni – e dalla quale, invece, la curia aveva chiesto loro di ‘allontanarsi’. L’udienza civile era incentrata, da parte dei due religiosi, a farsi riconoscere il possesso ultra trentennale di Casa di Betania. Circorstanza a cui la curia si starebbe opponendo.