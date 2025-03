Prevaricazione ai tempi dei dinosauri: il temibile Dino Club

Immaginate un’epoca in cui il bullismo non si consuma nei corridoi della scuola o sui social, ma nella giungla primordiale, tra zanne e artigli.Il Tino-Rex, capo del Dino Club, è il classico bullo della Mesozoico High School: enorme, prepotente e con una risata malvagia. I suoi dino-genitori? Ignari di tutto! Ogni giorno il Dino Club tormenta i Dino-nerd: il Minmino è troppo basso, il Bruntulus parla troppo, l’Irritatus è sempre scocciato. E il cyberbullismo? All’epoca niente Wi-Fi, ma gli Pterodattili spargono voci volando di ramo in ramo: ’Hai sentito? Il Brontosauro ha un collo così lungo perché è un insicuro cronico!’.Il finale? Madre Natura ha fatto il suo corso e un asteroide ha resettato tutto. Peccato che i bulli abbiano trovato il modo di evolversi anche loro. Oggi usano tastiere invece di artigli, ma il concetto è lo stesso. Forse ci serve un nuovo asteroide? O magari, più semplicemente, un po’ più di educazione e rispetto.

Alessandro Bertesi, Filippo Chiossi, Samuele Gargiulo, classe 2^E