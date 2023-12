Prevendite a gonfie vele. Seimila biglietti staccati

Forse non si arriverà al tutto esaurito, al Forum di Assago questo pomeriggio, ma sicuramente saranno presenze e incasso record per l’Allianz Powervolley Milano in questa stagione 2023/2024, una Milano che ha scelto proprio l’ultimo match dell’anno solare e l’avversario Modena per trasferirsi in una notte singola al Mediolanum Forum solitamente sede delle partite di basket dell’Olimpia Milano.

A ieri i biglietti staccati con le prevendite erano addirittura 6mila, con una cospicua presenza prevista anche di tifosi modenesi che non faranno mancare il loro supporto ai colori gialloblu. Sarà insomma una festa di volley assicurata. Intanto le dichiarazioni pre-gara da parte meneghina sono state affidate a uno dei tanti ex da parte milanese, ovvero Yuki Ishikawa, che ha già vestito la casacca di Modena al pari di Matteo Piano, di Paolo Porro e di Roberto Piazza. "Questa sarà l’ultima partita dell’anno – le parole dello schiacchiatore giapponese, faro della squadra assieme al bomber bulgaro Matey Kaziyski – quindi è molto importante. Noi siamo carichissimi dopo il successo sul campo di Perugia, e proprio ora che siamo così concentrati e stiamo lavorando bene vogliamo rifarci della partita del girone di andata dove abbiamo perso 3-2 (Modena aveva rimontato un vantaggio cospicuo, ndr). Aspettiamo tifosi e appassionati per una giornata piena di emozioni".

a.t.