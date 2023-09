Prevenzione dei tumori: ’Du pas al Turaz’, un evento di podismo e salute

Sport e benessere, due concetti che vanno a braccetto, specialmente se si pensa all’attività fisica come elemento capace di prevenire l’insorgenza di malattie tumorali. Sarà questo il tema portante dell’edizione 2023, la 34esima, di ’Du pas al Turaz’, la podistica al Torrazzo di Modena promossa da Art Torrazzo Runners, gruppo podistico della Polivalente il Torrazzo.

Domenica alle 8 è previsto il ritrovo al campo sportivo di via Cavo Argine 8A (uscita 5 e 6 della Tangenziale Nord) da cui partirà alle ore 9 una camminata di tre chilometri o in alternativa una corsa su altre distanze. Sarà il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, lo starter d’eccezione di questa manifestazione che vedrà presente all’arrivo l’Assessora comunale allo Sport, Grazia Baracchi, per le premiazioni.

Per l’occasione l’oncologia Modenese, che da anni trova spazio all’interno del Padiglione Piercamillo Beccaria - Centro Oncologico Modenese (Com), organizza una giornata di sensibilizzazione per la prevenzione ai tumori grazie all’attività fisica, presentando anche gli eventi dei mesi di ottobre e novembre per i tumori femminili e maschili. L’evento, organizzato da Massimo Dominici e da Roberto Sabbatini, vuole sottolineare inoltre la necessità di proseguire, laddove possibile, un’attività fisica anche dopo una diagnosi di tumore. proseguire, laddove possibile, un’attività fisica anche dopo una diagnosi di tumore.

Con il motto ’Ricomincio da me’, i pazienti, i volontari delle associazioni, i medici, gli infermieri e i ricercatori del Centro Oncologico Modenese (Com) si troveranno assieme ai podisti per la riconquista del benessere fisico nella lotta ai tumori. Per dare ulteriore valore al progetto, è stata disegnata una maglia tecnica dell‛evento ’Ricomincio da me’ compresa nella quota di iscrizione di due euro (fino ad esaurimento).

L’evento podistico ha il patrocinio del Comune di Modena e di quello di Bastiglia oltre che della Provincia di Modena e della UISP, oltre al supporto delle associazioni dei pazienti che supportano l’oncologia modenese ed i suoi pazienti piccoli e grandi: Angela Serra, Ant, Aseop, Fondazione Hospice, Il Cesto di Ciliegie, Io sto con voi, Lilt oltre che delle istituzioni Università di Modena e Reggio Emilia, dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena e del Banco BPM.

