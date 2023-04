Prevenzione e diagnosi precoce, visite al Policlinico e a Baggiovara

Numerose iniziative per un unico obiettivo: dare valore alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce, all’aderenza terapeutica e all’accessibilità dei servizi. Sono quelle che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria, tramite le proprie strutture del Policlinico e di Baggiovara premiate con i ‘bollini rosa’, ha indetto in occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), promossa da ‘Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere’. Il pomeriggio di domercoledìdalle 14 alle 17 sarà dedicato dalla Cardiologia del Policlinico (Ingresso 3, quarto piano, area C), diretta dal professor Giuseppe Boriani, per esami di controllo del ritmo cardiaco tramite dispositivo Ecg portatile a fini di screening per la fibrillazione atriale e misurazione della pressione arteriosa. Tre saranno le giornate dedicate invece alle consulenze pneumologiche, nei relativi ambulatori al primo piano del Policlinico (Ingresso 1). I medici dell’equipe di Malattie dell’apparato respiratorio si occuperanno delle visite che verranno fissate nei giorni 18 aprile (in orario 8.30-13), 19 e 21 aprile (14-16). Ci si prenota al numero 0594222227 dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 13.30. Spazio anche alle coppie e al problema dell’infertilità: i colloqui sono previsti mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 17.45 (prenotazione al numero 0594222108 dalle 12 alle 13.30).