Prevenzione e stili di vita sani. Ripartono gli ‘Incontri della salute’

Al via, in Florim, la nuova stagione degli ‘Incontri della salute’, gli eventi gratuiti promossi da Florim e ospedale di Sassuolo con l’obiettivo di accrescere nella cittadinanza la cultura della prevenzione e dei sani stili di vita. Cardine dell’incontro andato in scena martedi (‘il cuore è vita’, il titolo), i contributi della Dott.ssa Ermentina Bagni, direttore Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale di Sassuolo, della Dott.ssa Marcella Camellini, medico di Cardiologia dell’ospedale sassolese e coordinatore scientifico delle attività formative presso il Centro Salute e Formazione e quello degli operatori sanitari dell’U.O. di Cardiologia della struttura di via Ruini.

Ogni anno, in Italia, oltre 60mila persone vengono colpite da un arresto cardiaco improvviso e le manovre salvavita possono fare moltissimo. Durante l’incontro si è parlato di come riconoscere e soprattutto cosa fare ove si manifesti questa gravissima patologia. "La tempestività è essenziale: se si agisce nei primi 5 minuti la possibilità di sopravvivenza può superare il 50%. Oltrepassata questa soglia, la percentuale si abbassa del 10% ogni minuto che passa", ha detto Bagni, mentre Cammellini ha sottolineato come "se tutti fossimo adeguatamente preparati, si potrebbero salvare migliaia di vite". La rianimazione cardiopolmonare di base prevede una sequenza di manovre semplici e alla portata di tutti: durante l’incontro una squadra di istruttori dell’ospedale di Sassuolo ha effettuato dimostrazioni pratiche su manichini.