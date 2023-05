Previsioni meteo, tregua pioggia da lunedì. “E’ il secondo maggio più piovoso dal 1830”

Modena, 20 maggio 2023 – Il cielo nuvoloso e le piogge su Modena non accennano a lasciare l’orizzonte. Anche ieri pioggia, ma per fortuna il livello dei fiumi da ieri pomeriggio ha continuato a scendere seppure più lentamente del solito. Timori e pericoli di tracimazioni o "rotte" disastrose paiono definitivamente scongiurati. E’ tempo quindi di tirare le somme di questo maggio così insolito e che ha destato tante preoccupazioni. Ne parliamo con un esperto, il meteorologo Ampro, Associazione Meteo Professionisti, Luca Lombroso, responsabile tecnico dell’Osservatorio Geofisico dell’università di Modena e Reggio Emilia, dove dal 1830 si raccolgono dati e informazioni sui cambiamenti del tempo a Modena.

Luca Lombroso e un'immagine delle alluvioni di questi giorni

Ancora allerta meteo rossa / La nostra raccolta fondi / Allerta Po

Lombroso quanta acqua è caduta in questi giorni?

"I dati definitivi delle piogge a Modena causate dal ciclone Minerva sono i seguenti: 34.1 mm il 16 maggio e 23.7 mm il 17 maggio, per un totale di 55.1 mm. A questi andranno aggiunte le precipitazioni odierne e di ieri non ancora quantificate. Il valore è in linea con le stime modellistiche, anzi leggermente più ottimistico rispetto al rischio di uno scenario con piogge molto più abbondanti. Sebbene l’episodio pluviometrico in sé non sia particolarmente anomalo, il totale per il mese è straordinario".

Perché straordinario?

"Dall’1 al 17 maggio, il pluviometro dell’Osservatorio Geofisico del Palazzo Ducale a Modena ha registrato complessivamente 206.4 mm di pioggia. Questo fa sì che siamo attualmente al secondo maggio più piovoso di tutta la serie pluviometrica di Modena, che va a ritroso fino al 1830. Il record più piovoso è stato stabilito solamente 4 anni fa nel 2019, con 241.8 mm di pioggia. Al momento, non è ancora chiaro se questo recente record sarà superato, ma con le piogge di ieri e oggi ci stiamo avvicinando".

Avete riscontrato altre anomalie per questo maggio?

"Un’occhiata merita anche la temperatura, concentrandoci sull’analisi della seconda decade di maggio. La temperatura media finora è di 15.8°C, mentre la media nel periodo 1991-2020 (in climatologia si prende sempre un periodo di trenta anni a riferimento, ndr) è di 19.3°C. Anche non tenendo conto degli ultimi due giorni (analisi riferita al 18 maggio, ndr), si registra comunque una notevole anomalia fredda. Siamo lontani dal record assoluto di freddo di questo periodo, che risale al 1876 con una media di 12.7°C, con molti altri anni con seconda decade di maggio più fredda. Tuttavia, è interessante notare che nel già citato 2019 andò ancora peggio, con una media termica della seconda decade di questo mese di 14.3°C. Al contrario, l’anno scorso è stata una decade molto calda, con una media di 23.4°C, che si è persino classificata al secondo posto come seconda decade più calda".

Questo cosa le suggerisce?

"Non possiamo fare a meno di notare e sottolineare gli estremi opposti di maggio negli ultimi anni: piogge estreme come nel 2019 e 2023, scarsità di pioggia come nel 2020, caldo precoce nel 2020, solo per citare gli anni più recenti. Tutto ciò si inserisce comunque in un innegabile fenomeno di riscaldamento globale. Nell’ultimo trentennio di riferimento climatico, 1991-2020, la temperatura media di maggio è di 19.1°C, mentre nel trentennio 1961-1990 era di 17.5°C".

Cosa dobbiamo attenderci per i prossimi giorni?

"Un nuovo ciclone mediterraneo si è formato da ieri e sta influenzando diverse regioni, portando piogge diffuse. Nell’Emilia saranno diffuse, soprattutto, in zona appenninica. Nella Romagna, invece, avremo piogge deboli, anche se non ci volevano proprio. Le piogge continueranno anche oggi con qualche variazione prevista per domenica. Ma, a partire da lunedì, finalmente avremo temperature più calde, anche se dovremo fare attenzione ai possibili temporali a metà settimana".