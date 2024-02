Previsti due trekking urbani sulle tracce di quei giorni del ’44

Il progetto "Quando (anche qui) cadevano le bombe", promosso e ideato dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena e curato dall’Istituto storico di Modena in collaborazione con Centro documentazione donna e Pop History, contestualizza i bombardamenti che nel 1944 e 1945 colpiscono anche Modena raccontando come l’Italia sia passata da nazione bombardatrice, in Africa, Francia e Inghilterra, a vittima dei bombardamenti da parte degli Alleati. Quella di San Valentino fu la prima delle oltre duecento incursioni aeree che colpirono la città fino alla Liberazione, nell’aprile del 1945, e causarono distruzioni e danni enormi anche in centro storico, dove la chiesa dei Servi fu rasa al suolo, e vennero colpiti, tra gli altri edifici, il Duomo e palazzo Santa Chiara. Le bombe cambiarono profondamente il volto della città ma soprattutto sconvolsero la vita dei cittadini che per la prima volta scoprirono la “guerra totale” che arrivava dall’alto, all’improvviso, e colpiva tutti indistintamente.

Il progetto propone anche due trekking urbani, sabato 24 febbraio e domenica 12 maggio, sulle tracce dei bombardamenti che hanno colpito Modena lasciando ferite e cambiamenti che ancora oggi possono raccontare questa storia complessa. Sabato 24 febbraio, con "Modena sotto le bombe", si potrà scoprire come i modenesi hanno affrontato la situazione di emergenza; domenica 12 maggio, il trekking "13 maggio 1944: una città costernata" si concentrerà sull’incursione che colpì in modo massiccio il centro cittadino provocando più di cento vittime e lasciando senza casa diverse centinaia di persone. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti (per informazioni e prenotazioni: segreteria@istitutostorico.com).