"Prezzi alti, siamo abituati"

"Cosa porteremo in tavola? Tortelli di zucca, arrosto e per finire, come dessert, i tortellini dolci con la marmellata di ciliegie, che ho appena comprato per non farmi trovare impreparata quando sarà il momento di mettermi all’opera in cucina. Il tempo infatti passa velocissimo, soprattutto sotto le feste, dove le strade si costellano di persone per portare a casa gli ultimi acquisti – racconta Graziella Lasagni –. Se mi guardo in giro, è vero, i prezzi sono aumentati, ma ormai purtroppo è così dappertutto. Allo stesso tempo, però, penso anche che in occasioni del genere sia giusto puntare sulla qualità dei prodotti e fare una spesa all’altezza delle feste, che sono un momento da condividere insieme alla famiglia".