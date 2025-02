"Prezzi del gas alle stelle: rischio catastrofe"

"Far partire la gas release o trovare un’alternativa". Questo il lascito della tavola rotonda che ieri ha visto tra i protagonisti Confindustria Ceramica, presente con il Presidente Augusto Ciarrocchi. "L’attuale situazione di prezzi elevati del gas è ancora più grave della crisi del 2022 e – ha spiegato il numero uno di Confindustria Ceramica – la situazione è drammatica soprattutto per noi della ceramica, che esportiamo in tutto il mondo, pur sostenendo costi energetici ed ambientali molto più alti dei nostri competitors".

Preoccupazioni condivise, quelle di Ciarrocchi, dagli altri partecipanti all’evento (tra cui Aldo Chiarini, Presidente Gas Intensive, Lorenzo Poli, Presidente Assocarta, Massimo Noviello, Past-President Assovetro, Federico Boschi per il Ministero dell’Ambiente, i parlamentari Fabrizio Benzoni, Alberto Gusmeroli, Vinicio Peluffo, Luca Squeri, Riccardo Zucconi) che hanno condiviso la necessità l’urgenza di attuare la misura del Gas Release, finalizzata a contenere ed a stabilizzare il costo energetico delle imprese gasivore, per sostenerne la competitività.

Oggi il gas in Italia costa più del doppio rispetto al periodo pre-covid e i prezzi sono molto più alti rispetto agli USA, dove il gas costa un quinto, come nei confronti dei Paesi europei. La conseguenza, ovvia, è la moltiplicazione dei costi di produzione con conseguente perdita di competitività da parte delle aziende di casa nostra: da qui l’appello degli industriali alla politica, affinché agisca in fretta con misure efficaci e non rinviabili.

"Da anni – si è detto – le imprese chiedono una maggiore disponibilità di gas nazionale. Sarebbe un’opzione strategica per accompagnare il percorso di decarbonizzazione dell’economia ma la gas release, dalla quale ci si aspettava la disponibilità di 2-3 miliardi di metri cubi l’anno di gas nazionale a prezzi regolamentati, più convenienti rispetto a quelli espressi dal mercato, non è ancora stata attuata".

Poi c’è l’estrazione nazionale, "fortemente diminuita negli anni, e passata dai circa 20 miliardi di metri cubi degli anni Novanta a circa 2,7 miliardi di metri di oggi, nonostante riserve che si aggirano fra i 50 e i 100 miliardi di metri cubi, tali da permettere per diversi anni una produzione annuale di circa 10 miliardi di metri cubi". Il quadro, insomma, è fosco, i prezzi continuano a salire né sembrabo allo studio i correttivi richiesti dalle industrie. E senza un intervento da parte della politica che ‘abbatta’ costi di produzione in crescita esponenziale "rischiamo – hanno concluso gli industriali – una catastrofe".

Stefano Fogliani