Prezzi, l’inflazione rialza la testa ’Colpa’ delle bollette alle stelle

Per la prima volta dall’ultimo trimestre del 2023, a gennaio l’inflazione torna crescere di oltre un punto percentuale, spinta prevalentemente dalle utenze e dai servizi ricettivi.

L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, calcolato sul territorio comunale in gennaio, produce infatti una variazione positiva di +1,5% su base tendenziale annua, affiancata da un incremento (+0,7%) anche a livello congiunturale, come emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi registrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat.

A gennaio, in particolare, risultano in crescita le divisioni: abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+3,1%); mobili, articoli e servizi per la casa (+1,2%); bevande alcoliche e tabacchi (+1,0%); ricreazione, spettacoli e cultura (+0,9%); servizi ricettivi e di ristorazione (+0,7%); altri beni e servizi (+0,4%); servizi sanitari e spese per la salute (+0,1%); prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,1%). In calo, trasporti (-0,6%); comunicazioni (-0,1%). Rimangono invariate: istruzione, abbigliamento e calzature.

A crescere maggiormente è la divisione ’Abitazione, acqua, elettricità e combustibili’ (+3,1%), con le quotazioni di gas di rete, energia elettrica e affitti che continuano a salire. Da segnalare anche il notevole aumento (+20%) delle tariffe fornitura acqua. Rincari congiunturali si segnalano anche su ’Mobili, articoli e servizi casa’ (+1,2%) per gli aumenti di mobili e arredi, grandi e piccoli elettrodomestici, servizi per la pulizia e manutenzione della casa. E in salita sono anche ’Bevande alcoliche e tabacchi’ (+1%) con questi ultimi, categoria ad intera rilevazione centralizzata nazionale, che rimangono sostanzialmente stabili mentre salgono birra, vino e alcolici vari. Trainata da pacchetti vacanza, Tv. animali domestici e relativi prodotti, oltre che da computer, tablet, servizi culturali, servizi ricreativi e sportivi, la divisione ’Ricreazione, spettacoli, cultura’ fa segnare una crescita de +0,9%. Gli aumenti nelle spese per i servizi di alloggio fanno salire ’Servizi ricettivi e ristorazione’ (+0,7%). I rincari dell’assistenza sociale, delle assicurazioni sui mezzi di trasporto e della gioielleria fanno salire del +0,4% la categoria ’Altri beni e servizi’. Crescono, invece, del +0,1% ’Alimentari, bevande alcoliche’ - trainate dei rincari di carne, pesce e prodotti ittici, acqua e bevande – e ’Servizi sanitari e spese salute’, sospinti dai rincari dei prodotti farmaceutici, affiancati, più debolmente, da rialzi anche su altri prodotti medicali e sulle attrezzature terapeutiche.