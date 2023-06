"Pride alla fiera centenaria, iniziativa fuori luogo"

Anche la sezione locale della Lega interviene sul ’Pride di provincia’, la manifestazione per l’orgoglio Lgbtq+ in programma venerdì prossimo nell’ambito della Fiera di San Giovanni.

Lucilla Semeraro, segretario di zona della Lega, commenta: "Il ’Pride di provincia’ previsto per venerdì prossimo da Vignola a Spilamberto nell’ambito della programmazione della storica Fiera di San Giovanni lo riteniamo fuori luogo.

Premesso che tutti hanno il diritto di manifestare le proprie idee ed opinioni, perché questo è alla base della nostra vita democratica, riteniamo tuttavia che organizzare una sfilata Lgbtq+ all’interno di una tradizionale festa patronale che vanta una storia centenaria, sia non solo di cattivo gusto, ma anche dequalificante per la fiera stessa, che così assume inevitabilmente una ben definita connotazione politica che non dovrebbe avere.

L’anno scorso era già stata organizzata una cosa simile e auspicavamo fosse una trovata fine a se stessa. Ora, vederla riproposta dopo un anno all’interno della programmazione della fiera, ci fa esortare a prendere le distanze da questa manifestazione, del tutto decontestualizzata e inopportuna".

Poi Semeraro continua: "La festa del patrono dovrebbe rimanere tale e gli appuntamenti ed eventi stabili, incentrati su di essa. Invece sta scomparendo la festa, per far posto a qualcosa di molto diverso.

Mi aspetto che il sindaco di un comune come Spilamberto rispetti tutti i cittadini e lasci ad ognuno il proprio spazio e condannando qualsiasi prevaricazione".

m.ped.