Pride e polemiche, il sindaco parteciperà: "Celebra l’amore"

Oggi alle 18,30 per chi va a piedi e alle 19,30 per chi si muoverà in bicicletta, è fissato davanti alla biblioteca Auris di Vignola il ritrovo per partecipare a una nuova edizione del "Pride in provincia", manifestazione dell’orgoglio Lgbtq+ inserita nel programma della Fiera di San Giovanni di Spilamberto. Dopo le polemiche è intervenuto il sindaco Umberto Costantini (che sfilerà con la fascia tricolore) spiegando: "Per chi nasce a Milano, Barcellona o New York potrebbe essere più facile riconoscersi queer, camminare per mano con la propria compagna o il proprio compagno rispetto a chi nasce in realtà di provincia. Con la manifestazione vogliamo però che non esistano solo le grandi città, si può essere di mentalità aperta anche in provincia. Il ’Pride in provincia’ è un modo per celebrare l’amore e il principio secondo cui ciascuno è bello così com’è. Il Pride viene celebrato in questi giorni perché cade l’anniversario dei moti di Stonewall, ovvero la prima volta in cui la comunità queer alzò la testa contro chi la discriminava: accadde New York tra il 27 e il 28 giugno del 1969".

m.ped.