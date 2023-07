Prignano, nuova ambulanza a presidio del territorio

Sabato scorso è stata inaugurata ufficialmente una nuova ambulanza che sarà in dotazione al Comitato prignanese della Croce Rossa Italiana. Il mezzo è stato acquistato grazie ai fondamentali contributi dell’azienda Mineraria di Boca, del Cav. Angelo e di suo figlio Alex Curocchi, e della Fondazione di Modena. In particolare, Mineraria di Boca ha contribuito con 64.000 euro, Fondazione di Modena con 24.000 euro. In occasione dell’inaugurazione è stata organizzata al Parco della Pace una grande festa, che ha visto la partecipazione di oltre 220 persone. Tra questi il presidente della Croce Rossa di Prignano, Davide Gazzetti, e il sindaco di Prignano Mauro Fantini. Sono intervenuti inoltre Angelo e Alex Curocchi per Mineraria di Boca, Andrea Iori in rappresentanza della Fondazione di Modena e Federica Ronchetti dell’Ausl. "Siamo grati innanzitutto ai due sponsor che hanno reso possibile l’acquisto di questa nuova ambulanza – commenta Gazzetti – che ci permetterà di continuare a garantire l’importante presidio di emergenza urgenza".