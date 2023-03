Prignano, sospetto ordigno bellico in un campo

La segnalazione di un passante ha fatto arrivare i carabinieri, ieri pomeriggio, a Castelvecchio di Prignano. Un uomo a spasso col cane ha infatti rinvenuto quello che sembra essere un residuato bellico, forse una bomba a mano. I militari del nucelo radiomobile di Sassuolo hanno circoscritto la zona a ridosso di un boschetto in via IV Gassoli, non lontano dalla chiesa. Si attendevano gli artificieri. Il reperto riporta la data 1939 e la zona, all’epoca del conflitto mondiale, fu teatro di scontri e rastrellamenti.