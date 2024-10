Prima condanna per l’associazione Ak-47

È stata emessa ieri, dal Tribunale di Modena, la prima sentenza di condanna per associazione a delinquere, connessa al sodalizio criminale conosciuto con la sigla ‘AK-47 Carpi’, composto esclusivamente da pachistani, perlopiù corrieri, e sgominato a fine aprile scorso a seguito di un’indagine condotta dalla Digos della questura di Modena con la collaborazione del Commissariato di Carpi e coordinata dalla procura. L’associazione, che prende il nome dal fucile d’assalto, il Kalashnikov, era dedita alla commissione di una pluralità di delitti quali estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, comunamente noto come ‘caporalato’. Nel corso di questi mesi sono saliti a 34 gli imputati (per la quasi totalità di origine pakistana): di questi, 18 sono ritenuti facenti parte dell’associazione a delinquere ‘AK-47 Carpi’. Ieri mattina in Tribunale a Modena, il Gup ha emesso la prima sentenza di condanna nei confronti di uno di questi 18, che è stato giudicato in rito abbreviato e condannato alla reclusione di 2 anni e 8 mesi. Dopo la maxi-operazione di fine aprile, è la prima sentenza di condanna per associazione a delinquere, di cui all’articolo 416 del codice penale. L’imputato era assistito dall’avvocato Maria Larossa: "Prendiamo atto della decisione del giudice – afferma il legale – e attendiamo di conoscere le motivazioni. Sicuramente presenteremo appello, certi che, sempre ammesso che questa associazione a delinquere sussista, il mio cliente non abbia alcun tipo di coinvolgimento con la stessa. Sono gli stessi atti a deporre in tal senso". Per tutti gli altri 17 imputati, si è deciso di procedere con il rito ordinario e dunque con la difesa in sede processuale: la prossima udienza è stata fissata al 25 febbraio 2025. Il lavoro investigativo che ha portato a sgominare la banda, composta da pachistani domiciliati prevalentemente a Carpi, ha fatto emergere che gli indagati organizzavano il reclutamento di lavoratori di nazionalità pachistana allo scopo di destinarli al lavoro presso terzi, lucrando sulle loro retribuzioni, trattenendone una quota. I criminali intimorivano le vittime minacciandoli di gravi ritorsioni sia in Italia che nel paese d’origine in danno a parenti e amici. Chi non accettava la sottomissione al gruppo subiva azioni persecutorie sia in ambito lavorativo che personale.

Maria Silvia Cabri