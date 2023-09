Prima giornata per il Modena Nerd: boom di presenze

I padiglioni di ModenaFiere sono stati travolti dall’entusiasmo di curiosi e appassionati nella prima giornata di Modena Nerd, l’evento che celebra la creatività e la cultura geek in tutte le sue forme. L’apertura dell’evento ha registrato un afflusso straordinario di visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia, confermando il crescente interesse per il mondo nerd.

L’edizione di quest’anno offre agli appassionati un’ampia gamma di attività, spettacoli e incontri con i protagonisti del settore, dando ai visitatori l’occasione di immergersi in mondi fantastici con i giochi da tavolo e i mattoncini, esplorare il vasto universo dei fumetti e partecipare a entusiasmanti sfide videoludiche nell’ampia area dedicata ai videogiochi. Gli ospiti eccezionali di questa prima giornata hanno affascinato e intrattenuto il pubblico, a partire dai talk dei doppiatori Emanuela Pacotto (Bulma in Dragon Ball), Renato Novara (Sonic the Hedgehog) e Mosè Singh (Zenitsu in Demon Slayer). Grande affetto per Sio, Fraffrog e Dado, tre amatissimi artisti e creator che saranno presenti anche domani allo stand della casa editrice Gigaciao.

A chiudere in bellezza la giornata ci hanno pensato i Trick or Treat, power metal band apprezzata a livello internazionale che con i propri ritmi incalzanti ha regalato a tutti un’esibizione di grande energia e divertimento, con un repertorio in perfetto stile nerd. I visitatori hanno potuto divertirsi nell’area mattoncini, ammirando le creazioni dei migliori artisti italiani e partecipando ai laboratori. Il mondo del cosplay poi aggiunge sempre un tocco di magia all’atmosfera dell’evento, con centinaia di appassionati che interpretano i loro personaggi preferiti dei fumetti, dei film e delle serie tv.