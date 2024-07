"Prima gli scricchiolii poi il boato: siamo fuggiti"

"Siamo stati svegliati alle 6 dagli scricchiolii provenienti dalla villa. La casa era pericolante; stavano facendo lavori di ristrutturazione ma sicuramente qualcosa è andato storto". Hanno atteso diverse ore in strada, ieri, i residenti di via De’ Fogliani e solo in serata hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni. "Abbiamo dato l’allarme – ha sottolineato Duilio Brancolini (nella foto)– perchè abbiamo sentito i boati. La casa è disabitata da una decina d’anni, era di un vecchio luminare e la famiglia la stava svuotando in questi giorni e ristrutturando". "Siamo scesi direttamente in pigiama – hanno spiegato Luca Lanci e la figlia Chiara– non ci siamo accorti di nulla in realtà; ci hanno solo invitato ad uscire subito. Quelli che abitano vicini alla villa, però, i rumori li hanno sentiti bene. Sicuramente una scocciatura perchè avremmo avuto bel altre cose da fare". L’ispettore dei vigili del fuoco, Giorgio Minghelli ha sottolineato come l’allarme sia scattato intorno alle 11. "Ci hanno avvisato del cedimento della porzione dell’abitazione – ha sottolineato – oggetto di ristrutturazione e consolidamento. Visto che la situazione era abbastanza grave, abbiamo fatto evacuare l’edificio adiacente e quello prospicente nel caso che la proiezione della caduta del manufatto coinvolgesse queste strutture. Probabilmente si è trattato di un cedimento del terreno ma le cause non le conosciamo: c’era una ditta che stava effettuando i lavori e verificheranno attraverso i tecnici le cause".

v.r. e e.z.