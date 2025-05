Prima messa a San Martino Spino: "Riaperta una chiesa bellissima"

Nel giorno della prima seduta di conclave a San Martino Spino è stata ri-inaugurata e riconsacrata la vecchia chiesa. Era stata lesionata e resa inagibile dopo i terremoti del maggio 2012. E tanti l’altra sera, nonostante il tempo inclemente, sono accorsi per stringersi attorno al vescovo della Diocesi di Carpi e Modena e Nonantola, Erio Castellucci, che ha celebrato la messa. "Questo luogo bellissimo – ha detto don Erio nella sua omelia - è nel cuore di tutti, perché qui e da oggi continueremo a ricevere parole, segni, abbracci che hanno il sapore della vita eterna. Il sentimento prevalente di questa sera è la gratitudine e la gioia".

E insieme a più di 250 fedeli di San Marino Spino e della vicina Gavello, ed al loro parroco don Arnaud, hanno voluto condividere questa gioia anche l’assessore regionale alla Ricostruzione Davide Baruffi, la sindaca di Mirandola Letizia Budri, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Tirabassi, autorità militari e clero della zona unitamente al vicario generale della Diocesi di Carpi Gildo Manicardi. "Per tutta la comunità – ha detto Budri – è sicuramente un momento importantissimo e lo si vede anche dalla grande partecipazione. Siamo davanti ad un intervento di restauro ammirevole, tanto che l’hanno ribattezzata la ‘chiesa dei sogni’ per la particolarità delle decorazioni interne, un risultato che ha dato merito del tanto tempo che ha richiesto". "Per questa comunità – ha commentato l’architetto Sandra Losi, responsabile Ufficio Patrimonio della Diocesi di Carpi - finisce quel tempo sospeso che era iniziato nel maggio 2012. Vedere tra l’altro in questo luogo, che sembra così lontano, tante persone è stato entusiasmante, entusiasmo che ci ha accompagnato anche durante la fase dei lavori".

Impossibile per questo gioiellino architettonico, ricco di decorazioni e di altari minori ai lati della unica navata, contenere tutte le persone accorse, molte delle quali hanno dovuto assistere in piedi, all’esterno, sul sagrato. "La parola che suona forte ora – ha commentato il parroco don Arnaud - è quella della speranza, poiché veniamo da 13 anni in cui una comunità non ha mai avuto una chiesa, tanti bambini sono nati, sono cresciuti, e non hanno mai visto una chiesa. Quindi vedere una chiesa è un segno che riaccende la speranza"

Alberto Greco