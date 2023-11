Prima neve in montagna, quando riaprono gli impianti

Sestola (Modena), 24 novembre 2023 – Da un paio di giorni le vette della catena dell’Appennino emiliano, dal Corno alle Scale fino al Cimone, sono coperte da un sottile velo bianco, la temperatura ha subito un brusco calo e le previsioni meteo, per la prossima settimana, promettono un poco di neve. Una situazione che fa ben sperare e che ha prodotto un’accelerata ai motori, del resto già avviati, da parte dei gestori degli impianti.

"Sabato prossimo, se si manterranno le condizioni attuali, potremmo iniziare a sparare, a produrre neve. Sarebbe nostra intenzione di aprire l’8 dicembre, ma dipenderà dalle condizioni del meteo". L’attivissimo presidente del Consorzio Cimone, Luciano Magnani, scalpita per poter raggiungere questo obiettivo. E precisa: "Ora, di notte, la temperatura scende sotto lo zero e se continuerà così, lo sci è garantito grazie agli impianti di innevamento artificiale".

E guarda avanti. "A seguito degli importanti investimenti sostenuti dal Consorzio nell’impianto di produzione della neve, avviati due anni fa, in tre giorni siamo in grado di coprire l’80% delle piste. I nostri interventi saranno poi volti alla creazione di bacini d’acqua, come si stanno muovendo stazioni invernali importanti. Assieme alle istituzioni dovremo individuare i punti dove raccoglierla. I bacini serviranno per l’inverno, ma soprattutto per il turismo estivo, perché attorno a un lago si crea turismo. Ne beneficeranno anche le sorgenti idriche".

"Stiamo puntando ancora molto sulla sicurezza – continua Magnani –, le ultime statistiche rilevate dai carabinieri dicono che c’è stato un minore numero di incidenti. Inoltre, come sta avvenendo nelle Alpi, il Cimone andrà nella direzione di tenere aperte le seggiovie e le funivie anche d’estate, grazie alla collaborazione di Comuni e della Regione". E un’altra nota positiva: si registra interessamento per le prossime festività natalizie.

"Negli alberghi – testimonia Magnani –, stanno giungendo prenotazioni e non manca l’interesse per le settimane bianche". Poi, quest’anno, dovrebbe entrare in funzione la nuova seggiovia Stellaro di Montecreto, altra porta di accesso ai 50 chilometri di piste del comprensorio. Ieri, Magnani ha portato il suo Cimone al mare, al Palariccione, per la conferenza regionale sul turismo: una delegazione di 35 persone di tutti i settori del turismo dei quattro Comuni del comprensorio: Sestola Fanano, Montecreto e Riolunato, accompagnati dai rispettivi sindaci. C’è un primo velo di neve anche al Corno alle Scale, nel Bolognese, e anche qui l’apertura degli impianti sciistici è strettamente legata alla variabile delle condizioni meteo. L’auspicio è di poter aprire per il ponte dell’Immacolata, ma dipenderà dalla presenza di neve (fresca) e dalle temperature, che dovrebbero comunque scendere per rendere possibile l’innevamento artificiale. In ogni caso, la società che gestisce gli impianti, la Corno alle Scale srl, è pronta.