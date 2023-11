Prima neve sul nostro Appennino: imbiancati Cimone e lago Santo

Dopo la forte perturbazione piovosa di giovedì, ieri mattina la prima neve stagionale 202324 ha fatta la sua comparsa in Appennino. A inizio giornata, ne sono scesi un paio di centimetri sopra i 1.300 metri di quota imbiancando la vetta del Cimone, il lago Santo modenese e la Val di Luce (zona Fiumalbo), scendendo sino a Passo del Lupo e Passo delle Radici, dove le condizioni meteo sono rimaste instabili a causa del vento.

Notevole lo sbalzo termico rispetto ai giorni scorsi, col termometro sceso ieri a meno 2,4 gradi sulla vetta del Cimone e a meno 1 sopra i 1400 metri con le prime gelate stagionali. Temperature minime basse anche a valle: + 5,6 gradi a Sestola e + 6,8 gradi a Pavullo. Ancora neve potrebbe cadere oggi sulle vette. Per monitorare la situazione in alta quota sono importantissime le web-cam. In tal senso va dato merito a Massimo ‘Tex’ Bernardi del rifugio Vittoria che ha portato a tre le webcam al lago Santo ed altre tre a Tagliole, con apposita pagina web https:www.meteotex.it e visione dei dati della annessa centralina meteo con temperature, precipitazioni e vento.

Il tutto molto gradito dai frequentatori della zona che giudicano "le webcam di grande utilità, sia per il turismo che per la sicurezza degli escursionisti". g.p.