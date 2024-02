Primarie, al via i confronti Taurasi-Righi

Il centrosinistra carpigiano dopo la raccolta di firme necessarie dei due candidati alle primarie di coalizione, inizia la serie di incontri pubblici. Il primo sarà il 12 febbraio alle ore 20.30 al cinema Space City.

Intanto il Pd fa sapere che saranno 11 le sedi dei seggi: potranno votare tutti i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età. Tutte le informazioni sul sito primariecentrosinistracarpi2024.com

"Il vivace dibattito che sta animando la campagna per le primarie – dice Claudio Bergianti, Presidente del Comitato di Garanzia – è un salutare esercizio di democrazia, che farà bene alla città, al centrosinistra e al Partito Democratico. Le cittadine e i cittadini che lo desiderano, hanno la possibilità di far sentire la propria voce, sia attraverso idee, spunti, osservazioni e proposte, che esprimendo la propria preferenza per l’uno o l’altro dei candidati. Una possibilità che non capita tutti i giorni, e della quale siamo fieri. Il Comitato – continua Bergianti – ha esaminato le firme di sottoscrizione presentate dai due candidati, ampiamente sopra il minimo regolamentare. Sono state validate 243 firme per Righi e 246 per Taurasi, per cui sono stati proclamati ufficialmente candidati alla primarie".

Ora, dopo la certificazione delle firme, la campagna di Riccardo Righi e Giovanni Taurasi, entra in una nuova fase.

Innanzitutto saranno ben due i dibattiti che vedranno i candidati confrontarsi pubblicamente davanti ai cittadini: lunedì 12 e lunedì 26 febbraio.

Il primo, lunedì 12, si chiamerà ‘La Carpi che vogliamo’, e si svolgerà presso il cinema Space City, in viale dell’Industria n°9, alle ore 20.30. Inoltre grazie al grande sforzo di tutti i volontari della coalizione – che riunisce Partito Democratico, Carpi Comune, Carpi 2.0, +Europa, Europa Verde, Italia Viva e Laboratorio Carpi – saranno 11 le sedi presso le quali, domenica 3 marzo dalle ore 8.00 alle 20.00, la cittadinanza potrà recarsi per esprimere il proprio voto.