Primarie del centrosinistra. A Carpi vince Riccardo Righi: "La sfida vera inizia adesso"

Ha vinto la Carpi "colorata, solidale e protagonista" di Riccardo Righi, architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune e da ieri sera il candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra per le amministrative di giugno. Una vittoria netta: Righi ha battuto il suo avversario nelle primarie, Giovanni Taurasi, storico, divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna, con 1783 voti (61,10%) contro i 1135 (38,90%) dell’altro candidato. Sono state ore febbrili di attesa, quelle di ieri, iniziate prima con le percentuali di affluenza al voto, e poi convogliate, dalla chiusura degli undici seggi, alle 20, nell’attento monitoraggio in diretta dei risultati forniti dal Comitato elettorale di Righi. Alle 20.10, con lo scrutinio del primo seggio, il numero 8 (Cortile), Riccardo Righi è partito in netto vantaggio, con il 77,8% dei voti rispetto al 22.2% di Giovanni Taurasi. A sette seggi scrutinati, la distanza si è un po’ accorciata, con un 61,62% di Righi contro il 38,48 di Taurasi, per poi assestarsi con la percentuale finale. "Sono molto felice, semplicemente grazie a tutti!", è il commento a caldo di Righi. "Le primarie sono questo, una festa di democrazia. A Carpi lo sono state, partecipate e leali. Ringrazio la nostra comunità politica per aver scelto la nostra idea di città: solidale, attenta, protagonista, con lo sguardo al futuro, colorata di sviluppo. Ringrazio il Comitato per il lavoro fatto, i miei compagni di viaggio e soprattutto Giovanni per la serietà e lealtà in questa competizione. Da domani (oggi per chi legge, ndr) saremo, tutti insieme, concentrati sul voto di giugno, sul costruire insieme il miglior progetto possibile per Carpi". "Complimenti a Riccardo per la vittoria – commenta Taurasi –. Spero che alcune delle idee che sono nate dai tanti incontri con i cittadini e le cittadine entrino nel suo programma elettorale. È stata un’avventura straordinaria. La mia maratona finisce oggi. Ne valeva comunque la pena. ‘Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede’. Dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo".

"Il mio primo e principale ringraziamento va ai 120 tra volontari e volontarie che, per tutta la giornata di oggi, hanno preparato i seggi, consentito le operazioni di voto e vigilato sulla correttezza delle stesse – ha detto la segretaria del Pd di Carpi, Daniela Depietri – Senza di loro, che rappresentano il patrimonio più prezioso del centrosinistra, questa grande giornata di democrazia non sarebbe stata materialmente possibile. Grazie anche alle tante cittadine e ai tanti cittadini che hanno fatto registrare l’ampia partecipazione di questa bella giornata. Rivolgo poi naturalmente i miei complimenti al candidato risultato vincente: a Riccardo spetta ora il compito più importante e delicato, quello di portare la coalizione a vincere a giugno. Grazie anche a Giovanni Taurasi, che ha accettato il confronto. Ora, dopo queste settimane di mobilitazione, possiamo concentrarci, tutti uniti e compatti, su quello che è il vero avversario: la destra. La sfida vera inizia ora, e noi siamo pronti ad affrontarla, forti di questa legittimazione democratica!".

Riccardo Righi è dunque il candidato della coalizione di centro sinistra (costituita ad oggi da Pd, Carpi Comune, Verdi, Carpi 2.0, Laboratorio Carpi, Articolo 1/Sinistra Italiana, Italia Viva, +Europa), sfidare Annalisa Arletti, candidata del centro destra e quello/quella che sarà designato dal ‘civismo’, su cui adesso si concentra l’attenzione. Sia per conoscere il nome o i nomi degli altri candidati, sia per capire se alcune figure considerate chiave possano invece convogliare in una delle coalizioni già esistenti, spostando così l’ago della bilancia, verso destra o, all’opposto, verso sinistra. Rifacendoci al campo militare, se Righi ha vinto adesso la ‘battaglia’, ora deve prepararsi alla ‘guerra’.