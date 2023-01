"Primarie, in 500 a sostegno di Schlein"

di Gianpaolo Annese

Sono circa 500 i cittadini che a Modena e provincia hanno deciso di sostenere Elly Schlein nella corsa alla segreteria nazionale del Partito democratico, "molti dei quali si erano allontanati dalla politica e dal Partito democratico e ora si stanno riavvicinando": in 130 in particolare hanno sottoscritto l’adesione alla piattaforma partecipa.ellyschlein.it che raggruppa le persone che decidono di diventare volontari della campagna. I numeri sono stati comunicati ieri mattina nel corso della presentazione del percorso al circolo Pd San Lazzaro-Modena est dal parte del comitato promotore costituito dalla vicesindaca di Carpi Stefania Gasparini, l’assessore modenese Andrea Bosi, l’ex coordinatrice Sel di Modena Mariella Lioia. In collegamento streaming il portavoce nazionale della mozione Schlein il parlamentare Marco Furfaro. "’Parte da noi’ – ha rimarcato Gasparini – significa un partito collettivo che rinasce grazie all’apporto di tanti e tante. Occorre coinvolgere gli iscritti e allo stesso tempo allargare i perimetro della partecipazione a chi ad oggi si sente escluso dalla politica".

Con le scissioni, gli strappi e le uscite "il nostro partito si è impoverito, ma soprattutto ha ristretto il proprio orizzonte, il proprio modello valoriale e noi, oggi, ci assumiamo l’onere di ri-

cucire tutto questo, per confezionare un nuovo vestito, un nuovo partito che sia in piena sintonia con la vita reale". Nel corso della presentazione, è emersa la necessità di una guida corale del partito, "Schlein ha sempre detto che se dovesse vincere le primarie non guiderà il partito non da sola", rilanciare la "lotta alla disuguaglianza sociale e a favore della sostenibilità ambientale, contro il lavoro precario e povero".

Molti elettori "precari – ha sottolineato Furfaro – si sono rivolti alla destra invece che alla sinistra e questo ci deve far riflettere, una destra cattiva, che si accanisce contro i fragili tagliando il fondo affitti e il reddito di cittadinanza". Sbagliato, ha aggiunto Andrea Burzacchini del Pd di Friburgo (in Germania), separare i diritti sociali da quelli ambientali: "Pensate a cosa può voler dire consentire a una famiglia di non essere costretta a comprare la seconda macchina perché le città sono più a misura di trasporto pubblico, con piste ciclabili larghe e strade ben curate: significherebbe per le famiglie più povere avere a disposizione 400-500 euro in più al mese".

Tra i componenti del comitato provinciale modenese pro Schlein ci sono Roberto Annovi (già assessore e vicesindaco a Nonantola), Gianni Ballista (già segretario generale Cgil Modena), Marco Biagini (assessore a Formigine), Andrea Burzacchini (Pd Friburgo), Antonio Capasso (assessore Comune San Prospero), Angelo Flammia (presidente Arci Soliera), Franca Ferrari (responsabile Forum Articolo 1), Manuela Ghizzoni (già parlamentare Pd, responsabile scuola Pd, Università di Bologna), Ferruccio Giovannelli (Pd Fiorano), Rina Goldoni (circolo San Lazzaro-Modena est), Mariaelena Mililli (vicesindaca di Maranello), Davide Muradone (segretario Pd Fiorano), Giuditta Smith (università di Siena).