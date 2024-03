Primarie, oggi si vota. Il centrosinistra decide

È arrivato il grande giorno: il popolo del centrosinistra è pronto a scegliere il suo candidato. Dalle 8.00 alle 20.00, le cittadine e cittadini di Carpi potranno infatti recarsi ai seggi per scegliere quale sarà, tra Riccardo Righi e Giovanni Taurasi, il candidato sindaco che sfiderà la destra alle elezioni amministrative di giugno. Le primarie, – a cui potranno partecipare tutte le persone che abbiano compiuto sedici anni di età, che siano residenti sul territorio comunale e si dichiarino sostenitori di uno dei partiti della coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Carpi Comune, Carpi 2.0, +Europa, Europa Verde, Italia Viva e Laboratorio Carpi) – si svolgeranno in una delle 11 sezioni approntate dai volontari. Per sapere dove recarsi, occorre esaminare la tessera elettorale e scegliere la sede corrispondente alla propria sezione.

"Noi, comunità di centrosinistra, dobbiamo insistere sulla verità delle cose, delle proposte, perché vogliamo stringere un patto di fiducia duraturo e nutrito continuamente con i nostri cittadini e non utilizzarli come clienti occasionali – aveva dichiarato al Carlino, pochi giorni fa, il candidato Riccardo Righi –. Lasciamo ad altri il marketing politico, il populismo, le promesse facili da fare e impossibili da mantenere". "Serve un patto sulla sicurezza, chiaro e non ideologico e trasversale alle forze politiche, nel quale tutti i soggetti e le istituzioni fanno la loro parte per raggiungere questi obiettivi, utilizzando ogni strumento a disposizione – aveva invece sottolineato il candidato Giovanni Taurasi –. Dobbiamo occupare la città, ma non in senso militare. In senso sociale, culturale, educativo, insomma in senso politico". La sfida tra i due candidati vedrà quindi il suo capitolo finale nella giornata di oggi.

"Andate a votare – è stato l’appello lanciato dalla Segretaria del Partito Democratico di Carpi Daniela Depietri – non lasciate che siano gli altri a scegliere al vostro posto".