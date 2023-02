Primarie Pd, allestiti 88 seggi in provincia Votano anche fuori sede e stranieri residenti

di Gianpaolo Annese

Sono 88 i seggi in provincia di Modena allestiti dal Partito democratico per le primarie di domenica, quando dalle 8 alle 20 gli elettori Dem (dai 16 anni in su) saranno chiamati a scegliere tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein per la guida della segreteria nazionale. "Per partecipare è necessario dichiarare di riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico e sostenerlo alle elezioni; accettare di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori; versare una quota di partecipazione di almeno 2 euro per le spese organizzative". Occorre presentarsi con la tessera elettorale e la carta di identità.

La novità di questa tornata è la possibilità di votare online permesso però "solo ed esclusivamente a persone che sono impossibilitate a recarsi fisicamente ai gazebo e ai seggi per motivi di salute, disabilità e residenza in zone disagiate lontane dai seggi". Per partecipare al voto online è necessario pre-iscriversi entro sabato su primariepd2023.it. Il voto in presenza è aperto a tutti. Per quanto riguarda studenti e lavoratori fuori sede, ragazzi tra i 16 e i 18 anni e stranieri residenti in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno, è necessario pre-registrarsi entro le 12 di venerdì su www.primariepd2023.it.

Sempre online è possibile trovare i seggi disponibili nei propri comuni di residenza. A Modena città si vota nella Sala quartiere centro storico in piazza Redecocca 1, alla Polisportiva Villa d’Oro, Polisportiva Sacca, Polisportiva Modena est, Sala condominiale Acer, polisportiva Gino Nasi, Polisportiva Saliceta San Giuliano, le sedi del circolo Pd in via della Chiesa 30, in via Luosi 158, piazza Guido Rossa, polisportiva Madonnina, polisportiva Usd a Marzaglia, la sede del circolo Pd a Cognento, la polisportiva di Baggiovara, a Cittanova in via Emilia ovest 1569, alla Polivalente a San Damaso, sala polisportiva Union 81 a Portile, polisportiva Forese Nord ad Albareto. Per trovare gli altri seggi: www.pdmodena.itprimarie-2023.