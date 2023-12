Primarie Pd, botto di fine anno. Costantini è pronto a correre . E nel suo sondaggio è quarto

In testa c’è la consigliera regionale Francesca Maletti, poi il braccio destro di Bonaccini Davide Baruffi, il capo di Gabinetto di Muzzarelli Giulio Guerzoni e – udite udite – in quarta posizione Umberto Costantini, 36enne sindaco di Spilamberto. Eccolo lì, nero su bianco su un sondaggio realizzato da Quorum, il nome che non ti aspetti in questa corsa alla successione di "Gian Carlo", che per il momento sembrava – salvo ’briscoloni’ – un affare per otto. Gli otto sono i candidati usciti dalle consultazioni nei circoli: i già citati Maletti e Guerzoni, poi l’assessore alla Cultura Bortolamasi, quello ai Lavori pubblici Bosi, l’assessora al Turismo Ferrari, la presidente di Abitcoop Simona Arletti, il consigliere comunale Lenzini e l’ex tesoriere Ori. E invece, botto di fine anno, ecco il nono, l’"underdog" per usare una parola molto di moda. Lui spiega: "Il sondaggio l’ho commissionato io, perché volevo vedere se avevo delle chance concrete. E ora dico: sono a disposizione". Fedele alla filosofia del ’male non fare, paura non avere’, Costantini, che dieci anni fa è stato eletto sindaco di Spilamberto da sfavorito, lanciandosi senza paura nell’arena delle primarie, ci riprova anche oggi. Pensa di avere qualcosa da dire in primis perché a Spilamberto ha portato avanti progetti importanti, vedi il porta a porta integrale – il più efficace in provincia, dicono i numeri. Poi perché – suggerisce qualcuno – potrebbe rappresentare una terza via, un’alternativa al lungo braccio di ferro Bonaccini-Muzzarelli, che si rifletterebbe in eventuali primarie tra Bortolamasi (vicinissimo a Bonaccini) e Guerzoni.

Ma torniamo al sondaggio, 805 interviste realizzate tra il 13 e il 15 dicembre. Particolarmente interessante la già richiamata classifica dei migliori candidati, che vede – dopo Maletti, Baruffi, Guerzoni e Costantini – Bortolamasi quinto, poi Bosi, Mezzetti, Cavicchioli e Lenzini. Stando sui nomi, le cose cambiano se si sonda la notorietà di questi personaggi: qui Costantini è fanalino di coda (28%), Maletti è prima con il 58. Decisamente positivo il giudizio sull’operato di Gian Carlo Muzzarelli: il 73% degli intervistati lo promuove. E di conseguenza, auspica anche continuità: la chiede il 65%. Stando al sondaggio, il centrosinistra ha di che sorridere in vista dell’appuntamento alle urne: avrebbe i voti del 64% dei modenesi, col centrodestra fermo al 30. La domanda delle domande a questo punto è: chi lo rappresenterà? Ora nella mano dei dem c’è un asso in più.

d. m.