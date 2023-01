"Primarie Pd, iscrizioni stabili: niente flussi di tessere last minute"

"Iscrizioni sporadiche in qualche circolo, ma al momento non registriamo blocchi compatti di nuovi arrivi". Mentre a Bologna in vista delle primarie del 26 drizzano le antenne sulle cosiddette tessere bianche giunte da Roma per eventuali nuove iscrizioni last minute (polemiche tra il comitato Bonaccini e quello di Schlein), a Modena il Partito democratico registra una sostanziale stabilità. L’afflusso massiccio e improvviso di nuovi iscritti in un partito potrebbe costituire una spia del tentativo di un gruppo esterno di condizionarne, in maniera legittima sia chiaro, strategie e obiettivi. Una manovra che nel gergo politico si chiama ‘entrismo’.

Segretario Roberto Solomita, ci sono nuove iscrizioni?

"Manca ancora un giorno, ma siamo vicini al rinnovo fisiologico delle tessere, che sono in tutta la provincia 4.200. In alcuni circoli registriamo piccoli aumenti, ma sono sporadici, non siamo di fronte a pacchetti di nuove iscrizioni in blocco".

Ci sono persone che si erano allontanate dal partito e stanno tornando?

"Qualche caso individuale".

Si pensava che soprattutto da Articolo 1 potessero esserci rientri in vista delle primarie.

"Gli iscritti di articolo 1 possono già partecipare al congresso degli iscritti nei circoli, sottoscrivendo l’impegno ad aderire al Nuovo Pd nel 2023, e contribuendo così alla selezione dei candidati finali. Abbiamo fatto un lavoro comune molto partecipato, condividendo l’assemblea costituente modenese e il suo documento finale".

E d’altronde essendoci le primarie aperte il 26 chi vuole potrà comunque votare senza essere iscritto al Pd. Qual è il valore aggiunto dell’essere iscritti in questo senso?

"Nella convenzione dei circoli che si svolgeranno dal 3 al 12 febbraio e che preparano le primarie del 26 il voto degli iscritti servirà a scremare i candidati, dei quattro in ‘gara’ ne rimarranno due".

Ma in generale cosa pensa delle primarie aperte a tutti e non solo riservate agli iscritti?

"Avevano un senso nel momento della fondazione del partito quando c’era da definire i partecipanti al progetto. Adesso invece occorre riorganizzare gli iscritti e dare loro un peso maggiore. Cosa che peraltro sta già avvenendo nel momento in cui il segretario regionale è stato selezionato solo dagli iscritti e hanno un maggiore potere di scrematura sulle primarie nazionali: prima dovevano scegliere tre candidati per la ‘finale’, oggi due".

g.a.