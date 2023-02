Primarie Pd nella sede della Pro Loco, è polemica

Ha suscitato imbarazzo a San Possidonio la decisione di svolgere le primarie del Pd di domenica 26 febbraio nei locali della Pro Loco. La posizione, al lato della Piazza del paese, del locale è certamente favorevole e a prova di intemperie, ma non è andata giù al sindaco, sebbene "civico di centrosinistra" che, intercettando il malumore di qualche concittadino, si è affrettato a vergare su Facebook un post in cui non nasconde l’irritazione. "Trovo incomprensibile l’idea – afferma Casari – di fare le primarie Pd nella sede della Pro Loco, che da poco ha ripreso le attività di divulgazione delle eccellenze del territorio. La Pro Loco, associazione apartitica e apolitica, non doveva essere coinvolta in una manifestazione se pur democratica, ma pur sempre di appartenenza politica. Ci sono altri spazi pubblici disponibili, ma forse c’è la volontà da parte dei dirigenti Pd di politicizzare ogni cosa disponibile, segnale di una grave crisi ideologica e politica". Immediata è giunta la giustificazione della Pro Loco che – a stretto giro – scrive sulla sua pagina Facebook: "Informiamo che la sede Pro Loco è aperta e disponibile a cittadini, associazioni, partiti politici ecc. Nel caso specifico ci è stato riconosciuto un contributo per le spese di gestione dell’ufficio, che seppure in comodato d’uso gratuito esistono. Non intendiamo essere identificati con una parte politica perché la nostra missione è fare conoscere la storia e le eccellenze della nostra comunità al di fuori di qualsiasi forza politica".

Alberto Greco