Primavera femminile, appuntamento con la Storia

L’appuntamento è oggi alle 16,30, con diretta streaming sul canale youtube della Lega Calcio femminile. La cornice, invece, il Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, che ospita la ‘final four’ che assegna lo scudetto del campionato primavera di calcio femminile. L’avversario è il Milan, capace in semifinale di liquidare, con un secco 4-1, la Roma che vinceva da tre anni, ma il Sassuolo di Davide Balugani in finale non c’è per caso, e oggi proverà a dimostrarlo. "Il Milan è uno squadrone, che merita di essere qui come lo abbiamo meritato noi, che ce la giocheremo con grande entusiasmo", dice alla vigilia Davide Balugani, tecnico della Primavera neroverde arrivata a 90’ dal sogno tricolore. "Sogno mio – dice ancora l’allenatore del Sassuolo – ma soprattutto delle ragazze, che rincorrono questo traguardo da mesi lavorando duro e adesso proveranno a non farselo sfuggire". La semifinale contro l’Inter, battuta di misura dalle ragazze di Balugani, ha confermato quanto si sapeva sul Sassuolo, a livello di concretezza offensiva, qualità difensiva e di solidità mentale, ma adesso c’è un ultimo step, il più importante, contro quel Milan cui in stagione le neroverdi hanno comunque preso quattro punti su sei. "Ce la metteremo tutta", garantisce l’allenatore del Sassuolo, e non c’è motivo per pensare il contrario, in vista di 90’ che valgono una stagione. E uno scudetto.