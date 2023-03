Primo corso per istruttori forestali "Tutela dei boschi fondamentale"

Francesco Paglia, di Montefiorino, ieri pomeriggio era nel bosco e stava ‘verricellando’ le piante abbattute. Le stava trasportando in un luogo dove poterle meglio lavorare. Con lui, un aiutante, anch’esso giovane, che ha avuto modo di affinare la metodologia del lavoro di boscaiolo, che oggi non deve più essere improvvisata, ma esistono precise regole da rispettare. Francesco Paglia è uno dei primi dieci (il solo modenese) istruttori forestali dell’Emilia-Romagna, tecnici altamente specializzati nella gestione del patrimonio boschivo che potranno formare gli allievi dei corsi di formazione. Cinque settimane sul campo per imparare le tecniche più avanzate e massimizzare la capacità dei boschi di rendere un prodotto adatto alle esigenze del mercato, anche attraverso lo sviluppo di nuove filiere certificate, assorbire anidride carbonica, resistere alle avversità atmosferiche, valorizzare le biodiversità. For.Italy è il nome del progetto, Finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, realizzato in collaborazione con la Regione. É il primo e importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. "Il corso Centro nord del For.Italy, che io ho frequentato, è stato il primo in Italia ad essere abilitato a svolgere la formazione forestale. Nel 2020 avevo frequentato il corso per boscaioli, organizzato da Lapam, a Piandelagotti di Frassinoro, per avere la qualifica di Operatore forestale, poi sono riuscito a entrare nel progetto For.Italy e sono diventato istruttore. In Italia c’erano diversità di metodo di lavoro fra le varie regioni e ora le tecniche sono state uniformate. Noi insegniamo le tecniche relative all’abbattimento e allestimento del legname, alla manutenzione degli attrezzi, alla sicurezza ed antinfortunistica. A seguito del cambio generazionale ci sono giovani che si avvicinano al lavoro nel bosco". Barbara Lori, assessora regionale alla Forestazione: "Investire sui boschi significa investire sul futuro delle comunità della montagna".

Walter Bellisi