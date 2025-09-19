Primo Maggio, circolo chiuso fino al 2026

Rimarrà chiuso, il circolo Primo Maggio, storico circolo di quartiere con sede in via Pista. Ma riaprirà nel 2026, una volta che l’Amministrazione avrà esperito il bando che riassegnerà i locali. Gestiti, fino ad una decina di giorni fa, dall’associazione Primo Maggio che tuttavia ha dovuto sospendere le attività a seguito della disaffiliazione decisa dall’Arci provinciale. La questione ha fatto discutere parecchio, anche perché si parla di un circolo – circa 200 i soci – che svolge una funzione sociale e aggregativa, oltre che di presidio, in una zona periferica e non priva di criticità: proprio per fare il punto della situazione mercoledi mattina il vicesindaco Serena Lenzotti e l’assessore alla Cultura Federico Ferrari hanno incontrato i rappresentanti dell’Associazione Primo Maggio.

"Abbiamo ereditato una situazione sospesa da tempo – spiegano Lenzotti e Ferrari – con una convenzione formalmente scaduta e una sede che presenta un’importante criticità tecnica: il mancato accatastamento dell’immobile, infatti, impedisce la prosecuzione dell’assegnazione o rinnovo secondo le regole". Da qui la necessità di tenere chiusi i locali almeno finchè la ‘criticità tecnica’ non sarà sanata: al netto delle frizioni tra l’associazione e l’Arci, infatti, il circolo non può continuare a essere affidato senza una regolarizzazione formale.

"Da quando ci siamo insediati – proseguono il vicesindaco e l’assessore alla cultura – abbiamo lavorato per dare ordine e trasparenza a tante situazioni irrisolte, tra cui proprio quella del circolo Primo Maggio. Oggi, a fronte di un campanello d’allarme, abbiamo scelto la via della responsabilità: sospendere temporaneamente l’attività nella sede, avviare le pratiche per l’accatastamento e rilanciare nel 2026 con un bando pubblico che coinvolga tutte le associazioni del territorio".

Il bando dovrebbe essere pronto per fine anno ed entro i primi mesi del prossimo dovrebbe dunque riassegnare gli spazi a chi ne farà richiesta. "L’obiettivo è chiaro: restituire al quartiere Pista un luogo di aggregazione, partecipazione e cura del territorio, ancora più forte e accessibile di prima: non stiamo chiudendo una porta – concludono vicesindaco e assessore - la stiamo riaprendo con nuove chiavi, perché il quartiere Pista merita un circolo vivo, sicuro e aperto a tutti". Trattandosi peraltro di zona a potenziale rischio-degrado cui viene di fatto tolto un importante presidio, l’Amministrazione fa sapere di avere chiesto alla Polizia Locale "uno sforzo ulteriore per garantire maggiore controllo e presenza in zona durante questo periodo di transizione".

s.f.